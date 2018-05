Ölverlust kostet Dominik Blersch den Spitzenplatz

Aufgrund Ölverlusts und eines Sturzes als Folge hat Dominik Blersch (Foto) beim ersten Wertungslauf des ADAC-Junior-Cups der Motorradfahrer im niederländischen Assen Punkte verpasst. Sein Bruder Marcel Blersch - beide starten für das RRT Scheer - belegte beim ersten Saisonlauf Rang 15. Mit saisonvorbereitenden Trainings in Calafat (Spanien), Misano (Italien) und auf dem Hockenheimring hatten die Brüder aus Uttenweiler ihre Leistungen im Vergleich zum Vorjahr erheblich verbessern. Dominik Blersch fuhr im ersten Qualifying auf Platz vier, im zweiten auf Rang fünf, Marcel Blersch ging von Rang 22 ins Rennen. Das erste Rennen am Samstag lief für Dominik Blersch nicht gut und er konnte wegen technischer Probleme am Zweirad nicht starten. Marcel Blersch belegte Rang 17. Im zweiten Rennen am Sonntag lief es für Dominik Blersch zunächst sehr gut. Von Beginn an konnte er mit der Spitze mithalten, war einer von sieben Fahrern, die um den Sieg kämpften. Der Schock in Runde sieben: Dominik Blersch stürzte wegen Ölverlustes am Motorrad. Öl hatte sich auf dem Hinterrad seines Motorrades verteilt und den Sturz ausgelöst. Auch Marcel Blersch fuhr gut, kämpfte mit sieben Fahrern um Platz elf und belegte am Ende Rang 15. Insgesamt haben sich 23 Fahrer aus sieben Nationen, die Mehrheit kommt aus Deutschland, für die Serie eingeschrieben. Doch auch Fahrer aus Österreich, Belgien und der Tschechischen Republik nehmen teil, dazu kommt ein Fahrer aus Griechenland, zwei aus Russland und ein Ungar. Der nächste Lauf wird in Oschersleben ausgetragen (8. bis 10. Juni). Es folgen der Sachsenring (13. bis 15. Juli), Brünn (3. bis 5. August), Spielberg (10. bis 12. August) und erneut Assen (28. bis 30. September). Foto: privat