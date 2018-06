Ägypten steht im Zentrum des Weltgebetstages

Die Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau und das ökumenische Team für den Weltgebetstag (WGT) laden die verantwortliche Frauen aus den Kirchengemeinden aller christlichen Konfessionen zu einem regionalen Vorbereitungstag am Donnerstag, 30. Januar, von 14 bis 17.30 Uhr ins evangelische Gemeindehaus nach Bad Saulgau ein.

Der Weltgebetstag kommt im Jahr 2014 aus dem nordafrikanischen Ägypten, einem Land des „arabischen Frühlings“. Dort führten Massenproteste verschiedener Bevölkerungsteile Anfang 2011 zum Sturz des damaligen Präsidenten Husni Mubarak. Unter den Protestierenden waren viele, vor allem junge, Frauen. Sie gingen auf die Straße, um ihrer Sehnsucht nach Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit eine Stimme zu verleihen. Ein Jahr später folgten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, aus denen die sunnitisch-islamistische Bewegung der Muslimbrüder als stärkste politische Kraft hervorging. All diese Ereignisse der jüngsten Geschichte bilden den Hintergrund des WGT-Themas 2014 „Wasserströme in der Wüste“ und der dazugehörigen Gottesdienstordnung, die Christinnen aus Ägypten erarbeitet haben.

Bei den Vorbereitungstreffen erhalten die Teilnehmerinnen Einblicke in die Gottesdienstordnung mit Gestaltungselementen, die Traditionen, Kulturen, Religionen dieses Landes. Alle interessierten Frauen sind eingeladen, besonders diejenigen, die für die Gestaltung des Weltgebetstags vor Ort verantwortlich sind. Für das Regionaltreffen ist keine Anmeldung erforderlich.

