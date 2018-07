GaryAnderson bringt Weltliteratur ins Gasthaus

„Gehet hin in Frieden“, dieser sonntäglichen Messe-Schlussformel sind bereits am Samstagabend zahlreiche Literaturgläubige nachgekommen und haben sich gleich zu mehreren Dutzend Erwartungsvollen in der gemütlich geheizten Gaststube des „Frieden“ in Aftholderberg um Dr. Gary Anderson geschart.

Doch wieso kommt Ernest Hemingway (1899 – 1961), amerikanischer Nobelpreisträger und einer der weltweit bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, im Wirtshaus „Frieden“ in Aftholderberg zu Wort? Ganz einfach: Als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt 2011 zur zeitgenössischen Literatur, wie Kreisarchivar Dr. Edwin Ernst Weber eingangs erläutert. Aber was bewegt einen amerikanischen Lehrer der Politikwissenschaft gerade in einem urgemütlichen Aftholderberger Landgasthof aus den Werken eines Weltliteraten zu lesen? Auch hier gibt es eine einfache Erklärung: Während seiner Armeezeit (1987 bis 1989 in Pfullendorf) hat Gary Anderson seine Zelte in Aftholderberg aufgeschlagen und wohnt samt Familie auch heute noch in Pfullendorf. Von hier aus pendelt er zu seinen Dozenturen an den Universitäten Friedrichshafen und Zürich.

Seine literarischen Forschungen über „Papa“ Hemingway haben ihn in die Höhen des Schwarzwaldes geführt, wo er die Tiefen der Schwarzfischer-Seele von Ernest Hemingway ausgelotet hat. Denn der hat sich als junger Journalist auf Europatrip gar nicht darüber beruhigen können, dass man in Deutschland eine Angellizenz braucht, Fischgewässer, wie etwa die besten Forellenbäche bei Triberg, sogar verpachtet werden, und „die Ausländer“ von einheimischen Bürgermeistern und Gastwirten heftig geschnitten werden. Das hat fürwahr im fernen Kanada 1922 eine miserable Presse gegeben. Da könnte sich sogar die Gewissensfrage stellen, ob der geniale Schöpfer von „Der alte Mann und das Meer“, hier nicht den entscheidenden ,Knacks’ für den roten Faden zur Verlustgrundstimmung in den meisten seiner Werke abbekommen hat.

Mit dem Thema „Verlust“ steigt Dr. Gary Anderson in seine launige Lesung ein, die über zwei Stunden lang das literarisch interessierte Publikum fesselt. Dabei befeuchtet der Rezensent zwischendurch stil- und lustvoll seine Kehle mit „Schwobemanna“ aus dem Weizenglas, nicht ohne auch seinen Geheimtipp des Wurstsalats im „Frieden“ zu enthüllen. Labsal und Literatur finden denn auch gehörigen Anklang bei den Hemingway-Fans, deren Literaturgelüste von Dr. Anderson, mal auf deutsch, mal auf amerikanisch, polyglott befriedigt werden.

Die „Friedens“-Botschaft des Abends, eine Melange aus „Papa“ Hemingways Kunststücken und schwäbischem Wurstsalat findet jedenfalls breite Zustimmung. Hier wird das Generalthema seiner Werke über „Das Haben und das Nicht-Haben“ exemplarisch nachvollziehbar. „Hemingways Gasthaus“ (Gary Anderson, 2011) verdient auf jeden Fall gebührende (Be)-Achtung und weite Publizität. Als Kick-Off-Veranstaltung am ungewöhnlichen Ort war dieses Literaturseminar ein echter Volltreffer. (sel)