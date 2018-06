Entscheidung über Fluchttreppen fällt nach Ostern

Die Mitglieder des Herdwangen-Schönacher Gemeinderats haben sich am Dienstagabend vor Ort ein Bild von der Situation im Aftholderberger Kindergarten Märchenland gemacht. Über die Gestaltung der Fluchttreppen-Varianten – im Gespräch ist jetzt auch eine Über-Eck-Lösung – wollen sie allerdings erst in der ersten Sitzung nach Ostern entscheiden. Mit seinem Vorschlag, schon jetzt ein Grundstück für einen Neubau zu suchen, stand Ratsmitglied Klaus Männer derweil ziemlich alleine da.

Er strebe „konzeptionell eine zukunftsfähige Lösung an“, sagte Männer, „denn mit 700000 Euro kommen wir nirgendwo hin.“ Unterstützung bekam er allerdings nur von Architekt Nils Kolberg. „Auf 20 Jahre gesehen sind die jetzigen Neubaukosten günstiger“, sagte dieser. Bürgermeister Ralph Gerster zeigte sich von den Ideen zu einem Kindergarten-Neubau „überrascht“ und stellte die Frage, was bei einem Neubau mit dem alten Gebäude geschehe.

Ratsmitglied Michael Rothweiler sprach sich dafür aus, „schnellstens die Erzieherinnen zu entlasten“. Denen liege ganz besonders eine schnelle Umsetzung des Erweiterungskonzepts am Herzen, sagte Kindergartenleiterin Hannelore Berkler. Schließlich bestehe derzeit ein Aufnahmestopp und es existiere eine Warteliste. In der Endabstimmung konnte sich außer Klaus Männer niemand für die Idee eines Neubau-Plans begeistern.

Teuer wird die Erweiterung des Kindergartens vor allem aufgrund sicherheitstechnischer Auflagen zu Brandschutz und Fluchttreppen in dem ehrwürdigen und reizvollen Ex-Schulgebäude aus dem vorigen Jahrhundert. Klartext zu den Kosten sprach Nils Kolberg: „Für 730000 Euro ist eine grundlegende Sanierung nicht zu haben“, sagte der Architekt.

Bereits in der vorangegangenen Ratssitzung hatte der Planer den Mitglieder des Gremiums mehrere Alternativen zu Fluchttreppen-Konstruktionen präsentiert, die den Baukubus – beim guten Willen aller Beteiligten – nicht gerade verschönern. Davon überzeugte sich der Gemeinderat am Dienstag modellhaft mittels einer Metall-Montagekonstruktion. „Jeder Umbau birgt ein gewisses Risiko“, betonte der Planer beim Ortstermin in Bezug auf die neu zu schaffende Raumsituation im Gebäudeinneren.