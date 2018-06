Marlene Wetzel übernimmt Vorsitz des Kreisjugendrings

In der Delegiertenversammlung des Kreisjugendrings (KJR) Sigmaringen am Donnerstag in der Ablacher Festhalle hat der Vorstand seine Rolle als Anwalt aller mit der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis befassten Vereine und Verbände untermauert. Für den Vorsitzenden Christian Grüninger sollte es die letzte Veranstaltung in diesem Amt sein. Das machte er in seiner Begrüßung den 25 anwesenden Mitgliedern deutlich.

Ortsvorsteher Bernhard Fuchs würdigte die Arbeit Jugendlicher im Ehrenamt. Er wünscht sich mehr Verständnis bei Erwachsenen für deren Engagement. Wenn das fehle, dürfe man sich nicht wundern, wenn die Bereitschaft nachlasse.

Eine Vorstellungsrunde gab einen Eindruck von der Bandbreite der Mitglieder. Pfadfinder, Landjugend, Schwäbischer Albverein, Theaterverein, Jugendrotkreuz, Feuerwehr, DLRG, Narrenverein und kirchliche Jugendverbände waren präsent.

Der Tätigkeitsbericht von Bildungsreferentin Christine Brückner spiegelte die Schwerpunkte der Arbeit wider. So wurde in einer Fachtagung der Frage nachgegangen „Wie Jugendliche ticken“. Erkenntnisse aus dieser und weiterer Veranstaltungen sollen den Zugang zu Jugendlichen erleichtern. Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war die Verleihung eines Preises für die Alkoholprävention im Rahmen der „neuen Festkultur“. Gekrönt wurde die Arbeit mit einer Auszeichnung im Bundeswettbewerb.

Im vergangenen Jahr haben sich 15 Teilnehmer als Jugendleiter qualifiziert und die Jugendleiterkarte (Juleica) erstmalig erworben. Für 2014 stehen die Verlängerung der Juleica, Wissensvermittlung zur Wahlmündigkeit junger Menschen und auch die Thematik „Safer Internet“ auf dem Programm. Hohe Bedeutung misst der Vorstand einem Zielgruppengespräch mit dem Landrat bei. Dabei will man die Vereinslandschaft im Kreis, deren Verhältnis zu Schulen und die Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit thematisieren. Im Vorfeld sollen Ideen und Anregungen per Online-Umfrage sondiert werden.

Die Versammlung gab zwei Gruppierungen die Möglichkeit ihre Neuaufnahme zu beantragen. Für die Junge Union tat dies die Kreisvorsitzende Katharina Burger. „Wir wollen mit über 370 Mitgliedern die KJR-Veranstaltungen unterstützen.“ Wichtig für Burger und unabdingbar für die Mitgliedschaft: das Versprechen der politischen Neutralität.

Verein ist am interreligiösen Dialog interessiert

Für den Kultur- und Bildungsverein Pfullendorf begründete Nihat Bicer den Aufnahmeantrag. Sein Verein ist Mitglied im Dachverband Islamischer Kulturzentren. Auf Nachfragen zur Arbeit des Vereins aus dem Plenum erklärte Bicir, dass sich 30 Jungs und 30 Mädchen jeden Sonntag zur religiösen Unterweisung und Gebet mit ihren Eltern in Pfullendorf treffen und man sehr am interreligiösen Dialog interessiert sei. Beide Anträge wurden einstimmig von den Mitgliedern angenommen. Sie erhielten satzungsgemäß jedoch erst einmal nur einen Gaststatus für ein Jahr.

Wahlen

Nach einstimmiger Entlastung des Kassierers Marc Weikert und des Vorstandes wurde Marlene Wetzel zur neuen Vorsitzenden gewählt. Stellvertretender Vorsitzender wurde Jürgen Maier-Wolf . Der Schriftführerposten bleibt vakant. Erneut oder neu gewählt wurden Alwin Strobel, Stefanie Pietschke, Christian Grüninger, Renate Sigrist.