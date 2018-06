Johnny Däpp ist der Star des Abends

Ablach hat am vergangenen Mittwochabend friedlich vor sich hin geträumt. Ein paar Bären erklommen das Plateau und zogen zur Festhalle. Den „braven“ Bürgern entging in den Abend- und Nachtstunden so einiges. Der Ledigenball zog wie ein Flashmob Hunderte Partybegeisterte in die Festhalle. Aber so spontan war der Menschenauflauf nicht. Raphael Strobel vom Vorstand der Ledigengesellschaft erklärte das Megainteresse so: „Wir sind inzwischen bekannt für top Partystimmung und AprèsSkiFeeling – auch ohne Schnee. Und soziale Netzwerke machen den Rest.“ Die Meinung teilten Dominik und Charlotte, beide 20. „Ich komme schon vier Jahre her. Das beste Fest von der Fasnet!“ Und auch Vanessa, Vivian, Katharina und Emily aus dem Laucherttal hatten mächtig Spaß und wollten unbedingt in die Zeitung. Sie standen nahe an der Bühne, von der aus das DJ-Team Krauchenwies dem rappelvollen Saal so richtig einheizte. Der Hit des Abends: „Johnny Däpp“. Nein, kein Schreibfehler. Und alle verloren den Bodenkontakt. Alexander und Patrick managten eine kleine Shot-Bar. Ein kurzer Blick auf das Armband gab Klarheit. Grün über 18, rot unter 18. Darauf mussten sie achten. Die Einnahmen nutzte der Ledigenverein für Ausflüge. Da sollte nach dieser Party Malle drin sein. Foto: Arno Möhl (armö)