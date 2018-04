Der erste Trompeter erwischt einen harten Abend

„Saisoneröffnung und Eintritt frei“ hieß es in den Ankündigungen der Musikkapelle Ablach zu einem am Ende fetzig musikalischen Abend. Schade, dass die Festhalle in Ablach am Samstagabend nur zur Hälfte besetzt war. Für den neuen Vorsitzenden Andreas Henkel und die Gäste kein wirkliches Problem.

Matthias Sauter machte seine bekannt humorvollen Ansagen. Eine symbolische Brücke wolle man am Abend bauen. Und Sauter fielen unendlich viele Akteure ein, die mit und ohne Instrument zum Gelingen des Abends beitragen sollten. Mit bekanntem Liedgut wollte man den ersten Teil bestreiten. Der zweite Teil sollte die Kapelle für die anstehenden zwei „Battle“ bei befreundeten Vereinen vorbereiten. Und so stieg man mit den „Adelshauser Impressionen“ ein. „Auch Ehemalige haben die schon gespielt“, so Sauter zur Erheiterung.

Ähnlich gediegen war der Titel „Piccadilly“, bei dem Passagen an die große Zeit der Palastorchester erinnerten. Gut anzuhören war es allemal. Für Dirigent Matthias Fink war das noch eine Phase des gediegenen Dirigats. Beim Titel „Hootenanny“ änderte sich das allmählich. Besonders der erste Trompeter, Georg Burth, wusste ein Liedchen davon zu singen, hatte er doch einen Abend erwischt, bei dem er wegen dauernder Tempowechsel kaum zur Ruhe kam. „Das ist halt so beim ersten Trompeter“, meinte Fink gelassen.

Nicht zu hören war das Schlagzeugsolo von Youngster David Nees, allerdings nur für einige Sekunden – für ihn vermutlich eine Ewigkeit. Er verlor bei „Reflection of Pop“ einen Stock. Die Musikerkameraden hatten ihren Spaß und das Publikum auch.

Beim zweiten Teil nach der Pause wollte man mit „Wenn alle Brünnlein fließen“, einer „Kuschelpolka“, dem vom Dirigenten gesungenen „Steh auf, mach laut“ und Simon Griesers „unmöglicher“ Nummer mit vier gleichzeitig gespielten Instrumenten das Publikum so ganz langsam auf Rockiges vorbereiten. Die Moderation hatte da Johannes Strobel übernommen. Auch er hatte, fast in Poetry-Manier, absolut hörenswerte Anmoderationen vorbereitet. Bald war die Stunde der „ekstatischen Weiber“ gekommen. Dem Klarinettenregister dienten die Instrumente einmal zum Erzeugen höchster Töne, dann wieder als rhythmusverstärkendes Kultgerät. Dazu sang Simon Grieser in coolster Manier: „Lass die Tiere leben“. Das Publikum tobte, klatschte und war begeistert. Zwei Stunden vergingen wie im Flug.