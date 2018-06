„Manchmal packt uns die Lust auf einen Umzug“

Die Narrenzunft Zollenreute Schindelbach veranstaltet am Samstag, 25. Januar, ab 16.16 Uhr einen Dämmerumzug in Zollenreute bei Aulendorf. Dejan Lazarevic hat bei Vizezunftmeister Thomas Kappler nachgefragt, was das Besondere an einem Dämmerumzug ist.

Was ist beim diesjährigen Dämmerumzug in Zollenreute geboten?

Um 16.16 Uhr beginnt der Narrensprung mit Musikkapellen und freien Narrenzünften, sowie Narrenzünften die Mitglied im Alemannischen Narrenring sind. Nach dem Umzug wird rund um das Dorfgemeinschaftshaus bei der Feuerwehr, im Zelt oder in der Hütte und beim Gasthaus Hirsch weitergefeiert. Zollenreute ist bekannt für eine tolle Dorffasnet mit guter und friedlicher Partystimmung.

Was ist das Besondere am Dämmerumzug?

Das Besondere für mich und für die Besucher ist natürlich, dass der Sprung vom Tag in die Nacht übergeht. Man beginnt bei Tageslicht und läuft in die Dämmerung. So etwas sieht man eher seltener in unserer Region. Im Allgäuer Raum werden solche Umzüge gelegentlich veranstaltet.

Warum wählt man einen Dämmerumzug?

Das hat sich aus verschiedenen Gründen etabliert. Vor allem wollten wir einfach einen schöneren Begriff wie ,Tag in die Nacht Umzug’ finden und kamen auf Dämmerumzug. Es klingt schöner und auch interessanter.

Zum wievielten Mal wird der Dämmerumzug abgehalten?

Das ist schwer zu sagen, weil der Umzug in unregelmäßigen Abständen stattfindet. In den Anfangszeiten der Narrenzunft wurden jährlich Umzüge veranstaltet. Auch teilweise am Tage und in der Nacht. Inzwischen haben wir so viele Veranstaltungen in und um die Fasnet, dass wir nun alle zwei oder drei Jahre einen Umzug organisieren. Das hängt auch immer mit der Länge der Fasnet zusammen. Wenn es eine kürzere Fasnet ist, wird es schwieriger, einen unregelmäßigen Narrensprung zu veranstalten. Oft wird ein Jubiläum als Grund für einen Umzug genutzt. Manchmal packt uns auch einfach die Lust.