Christen feiern Osternachtsfeier

Die Gemeinschaft Dornbusch lädt am frühen Ostermorgen, 20. April, zur Osternachtsfeier ein. Sie beginnt um 5.30 Uhr in der Zollenreuter Kapelle. „Die Osternacht ist die zentrale Feier der Christen. Sie regt an, dem Weg des Lebens nachzudenken und in Erinnerung an die Auferstehung Christi das neue Leben zu feiern“, schreibt Siegfried Hornung in einer Pressemitteilung. Texte des alten und neuen Testamentes erinnern an die Geschichte der Welt und ihre Erlösung. Die Feier beginnt in der dunklen Kapelle, von der Osterkerze breitet sich nach und nach das Licht aus. „In der Erinnerung der Taufe und der Feier des Heiligen Mahles findet die Osternacht ihren Höhepunkt“, so Hornung. Anschließend sind die Besucher eingeladen zum Osterfrühstück im Dornbusch-Hof.

Verantwortet wird die Osternacht von der Gemeinschaft Dornbusch in Zollenreute. Sie gehört zur evangelischen Landeskirche und ist ökumenisch ausgerichtet.