Das Ziegelbacher Schaf ist wohlbehalten in sicherer Obhut

Die Reise des Schäfchens, das seit einigen Wochen an dem Gemüsebeet der Familie Dahlinger Gefallen fand, ist zu Ende. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs gelang es am Dienstagnachmittag, das Tier einzufangen und wohlbehalten in das Tierheim Karbach zu überführen. Vermutlich suchte das Schaf Anschluss, bei der Herde der Familie Dahlinger und weil der Kohlrabi dort gar so lecker war, beschloss es, hin und wieder vorbei zu schauen. „Wir hätten einem Abschuss nicht zugestimmt“ sagte Frau Dahlinger als Tierfreundin und ist froh, dass es nun zu einem guten Ende gekommen ist. Ihr Gemüsebeet und der Kräutergarten sind wieder sicher.