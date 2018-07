Bad Wurzach: Streit artet in Schlägerei aus

In der Oberziegelbacher Straße sind Samstagnacht kurz vor Mitternacht zwei junge Männer in Streit geraten. In dessen Verlauf schlug, so meldet die Polizei, ein 15-Jähriger einem 18-Jährigen so ins Gesicht, so dass dieser eine Platzwunde erlitt. Danach mischte sich noch ein weiterer 18-Jähriger ein und schlug auf den 15-Jährigen ein. Als der jüngere seinen Vater verständigte und dieser eintraf, entfachte sich der Streit erneut. Einer der 18-Jährigen schlug nun dem 52-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, der ebenfalls dadurch verletzt wurde. Erst die eintreffenden Polizeistreifen konnten eine weitere Eskalation verhindern.

Zur Klärung des genauen Tatablaufes sucht die Polizei noch Zeugen. Wer Hinweise geben kann, sollte sich mit dem Polizeiposten Bad Wurzach unter der Telefon 07564/2013 in Verbindung setzen.