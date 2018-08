Bürgermeister Krattenmacherhat jetzt ein neues Steckenpferd

51 Kinder verbringen derzeit eine Zeltlagerwoche in Beutels bei Ziegelbach. Am Montagvormittag zählte das Landjugendlager einen Kopf mehr. Der Kißlegger Bürgermeister Dieter Krattenmacher kam zu Besuch. Eingeladen worden war er vom Kreisjugendring Ravensburg. Der hat die Initiative „Politik trifft Jugendarbeit“ ins Leben gerufen.

„Wir haben Lokalpolitiker wie Kreisräte und Bürgermeister angeschrieben, damit sie sehen, wie Jugendarbeit vor Ort abläuft“, erläutern Stefanie Krause vom KJR und ihre ehrenamtlich tätige Kollegin Michaela Lendrates. Eine Aktion, die nach ihren Worten gut ankommt. „Ein Politiker musste schon bei der Trachtenjugend mittanzen“, erzählen sie, andere besuchten zum Beispiel Musikfestivals und Gruppenabende. „Man kommt miteinander ins Gespräch, wir können Werbung in eigener Sache machen und den Mehrwert der Jugendarbeit für die Gesellschaft zeigen.“ Gleichzeitig kann den Kommunalpolitikern vor Augen geführt werden, was an Unterstützung, auch finanzieller Art, noch gebraucht wird.

Der Kißlegger Bürgermeister Dieter Krattenmacher entschied sich für das Zeltlager in Ziegelbach, „um mal zu sehen, wie’s woanders läuft“. Interessiert verfolgte er die Arbeit in den Zeltgruppen, um schließlich beim Basteln eines Steckenpferds selbst Hand anzulegen.