Kinderfestumzug wird durch zwei neue Gruppen bereichert

Jährlich präsentieren sich zahlreiche Leutkircher Schüler beim Kinderfestumzug mit ihren Kostümen. Heuer kommen zwei neue Gruppen dazu, die seit einiger Zeit an der Grund- und Werkrealschule in Wuchzenhofen von Müttern der Bildungseinrichtung gestaltet werden.

Bei den neuen Gruppen handelt es sich um traditionelle Kostüme von Hüte- sowie Wanderkindern, die beim nächsten Kinderfestumzug, der in diesem Jahr am 17. Juli stattfindet, erstmals zu sehen sind. Aktuell läuft die Aktion, an der sich zahlreiche Mütter von Schülern der Wuchzenhofener Schule beteiligen, auf Hochtouren.

Da wird genäht, angepasst und für die jeweiligen Grundschüler die passende Kleidung ausgesucht. Grund für die Gründung der neuen Gruppen, seien laut Christine Buffler, die eigens zum 1250-jährigen Stadtjubiläum 2016 restaurierten Handkarren gewesen, die Modelle des Kaiserhochhauses sowie der Leutkircher Hütte zeigen.

„Wir möchten einfach, dass diese Karren passend zu den Themen zum Einsatz kommen und von unseren Kindern in dementsprechender Kleidung gezogen oder begleitet werden“, so Buffler, die die Aktion betreut und gleichzeitig dem Kinderfest Nähteam angehört. „Ich finde es einfach klasse, dass viele Mütter unserer Schule diese Aktion so unterstützen und bereits schon viele Stunden investiert haben, damit die neuen Gruppen bis zum Kinderfestumzug gelingen“, sagte Schulleiter Bernd Schosser.