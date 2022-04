Zwei Verletzte bei Unfall

Zwei leicht verletzte Personen und doppelter Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen kurz nach 8 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Vorsee und Stuben ereignet hat. Eine aus Richtung Stuben fahrende 53-jährige Fiat-Lenkerin nahm nach Mitteilung der Polizei an einer Einmündung einer Mazda-Fahrerin die Vorfahrt. Bei der Kollision zogen sich die beiden 18 Jahre alten Insassen im Mazda leichte Verletzungen zu. Die Unfallverursacherin kam nicht zu Schaden. An beiden Autos dürfte Totalschaden entstanden sein, der jeweils auf etwa 4000 Euro beziffert wird. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, berichtet die Polizei.