In der Gemeinde Wolpertswende wird am Sonntag, 4. Februar, der Bürgermeister gewählt. Es treten der Amtsinhaber Daniel Steiner und die Familienpflegerin Fridi Miller aus Sindelfingen an. Die drei Wahllokale in der Panoramahalle in Wolpertswende, im katholische Gemeindehaus St. Lukas und in der Schulaula in Mochenwangen haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wahlbriefe müssen am Wahltag bis spätestens um 12 Uhr beim Rathaus sein. Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Verkündung des Wahlergebnisses ist am Sonntag um 19 Uhr vor der Panoramahalle in Wolpertswende. Die Gemeindeordnung schreibt vor: Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommen hat. Falls dies nicht der Fall sein sollte, wurde ein zweiter Termin am 25.Februar festgesetzt.