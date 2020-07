Wolpertswende spricht sich gegen Landschaftsschutzgebiet für Altdorfer Wald aus

Von Schwäbische Zeitung

Nicht jeder findet Schlangen so faszinierend wie einige Mitarbeiter im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried. Jedoch verdient es schon eine gewisse Bewunderung, mit welcher Leichtigkeit diese Reptilien ganz ohne Beine über den Boden gleiten und wie perfekt sie an ihren Lebensraum angepasst sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Naturschutzzentrums. .

Im Wurzacher Ried leben demnach zwei Arten von Schlangen. Zum einen die Ringelnatter, ungiftig und an den gelben Halbmonden am Kopf gut erkennbar, und zum anderen die Kreuzotter, die ...