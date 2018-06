Wolpertswende kippt Müll aus Eigenregie

Bis Ende 2016 wird die Biotonnen Pflicht. Das heißt, das Müllauto muss doppelt so viele Runden drehen wie bisher – und jeder Kilometer kostet Geld. Das bedeutet, dass das Stadt-Land-Gefälle in der Höhe der Abfallgebühren sich weiter erhöhen wird. Damit dies in moderatem Rahmen abläuft, gibt es das Angebot des Landkreises, die Müllentsorgung zu übernehmen. So würden sich auch die Kosten für die Biotonnen-Leerung auf die Bürger desKreises verteilen. Ein Angebot, das im Wolpertswender Gemeinderat eifrig diskutiert, dann aber einstimmig beschlossen wurde.

Es sei dies die Entscheidung, die das geringste Risiko berge, hieß es. Das Angebot des Landkreises besteht vorerst für zwei Jahre, was dann kommt, weiß keiner. Doch würde die Gemeinde am bisherigen System festhalten, wäre ebenfalls ungewiss, wie man dies auf Dauer als Einzelkämpfer hinbekäme. Wo immer letztlich das Sagen ist, beide Seiten müssten Erfahrungen sammeln, sagte Bürgermeister Daniel Steiner. Eine Diskussion darüber, was wäre, wenn die Städte das Kreisangebot nicht annehmen würden, wollte Bürgermeister Daniel Steiner gar nicht aufkommen lassen. Im Moment sei es auf die Teilnahme aller abgestimmt, er vertraue auf die interkommunale Solidarität. Für seine Gemeinde jedenfalls verspricht er sich Synergieeffekte durchs Zusammengehen. Schon die europaweite Ausschreibung, die heute verlangt wird, wäre mit erheblichem Verwaltungsaufwand verbunden und müsste von einem Fachbüro erledigt werden, ergänzte Kämmerer Ralph Pohl.

Aufwand, der nicht sein muss, denn für die Bürger wird sich kaum etwas ändern, wenn der Landkreis die Müllwirtschaft übernimmt. Grüngutannahme und Sperrmüllabfuhr, Wertstoffhof und Problemstoffsammlung bleiben. Wer eine Kompostanlage in seinem Garten hat, kann sich vom Biotonnenzwang befreien lassen, was bei der Müllrechnung – genaue Zahlen gibt’s noch nicht – etwa 35 Euro ausmachen wird.

Nicht im Kreis-Programm ist der vor einem Jahr eingeführte Windel-Willi. Darüber, sowie über die Vereinssammlungen werde man noch sprechen müssen, so der Bürgermeister. Bürger, die heute 102 Euro für die Müllabfuhr zahlen, künftig etwa 120 Euro löhnen müssen.