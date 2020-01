Wolpertswende erlebt einen selten großen und langen Umzug

Selten war ein Umzug in Wolpertswende so groß, bunt und lang wie der am Sonntagnachmittag. Rund 2000 Hästräger sind gekommen, 45 bunte Gruppen zogen durch die Straßen und ließen den Umzug gut zwei Stunden lang dauern. Auch zahlreiche Besucher haben den Weg in die Gemeinde gefunden. Über eineinhalb Kilometer haben die Autos der Besucher in Richtung Mochenwangen bis hin zum Stroppelhof geparkt. Jetzt kann Wolpertswende seinen „großen Umzug“ auch wirklich groß nennen.

Stolz erzählt Umzugswart Robert Rimmele vom Umbruch beim Wolpertswender Fasnetsumzug. Denn ursprünglich war der Umzugstag der Fasnetsdienstag, der aber immer weniger Zuspruch bei Besuchern und Hästrägern fand. Nun findet der Narrensprung alle zwei Jahre immer am letzten Sonntag im Januar statt. Diese vor drei Jahren gefällte Entscheidung ging voll auf. Völlig überrascht waren die Hatzaleit, wie viele Zünfte zugesagt hatten. Leider mussten sogar diverse Absagen ausgesprochen werden. „Besonders freut uns, dass auch einige große Zünfte, wie zum Beispiel Weingarten, Baienfurt, Aulendorf und die Zünfte aus den Nachbargemeinden bei uns die Straßen aufleben lassen“, so Rimmele.

Ein wenig geändert wurde der Umzugsweg, der Dorfplatz blieb jetzt ausgespart. Nach dem Umzug wurde noch ordentlich gefeiert: in Ossi’s Stadel, in der ganzen Panoramahalle, im Zelt am Dorfplatz und im Feuerwehrheim.