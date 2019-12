In seiner letzten Sitzung im alten Jahr hat der Gemeinde Wolpertswende auch die Hunde- und Vergnügungssteuer angehoben. Die Vergnügungssteuer fällt in Wolperstwende seit 2015 an. Sie fällt auf insgesamt drei Spielgeräte an. Eines soll jetzt allerdings wegfallen. Die Steuer wurde von zehn auf 15 Prozent angehoben. Wie die Vergnügungssteuer auch, ist die Hundesteuer eine Lenkungssteuer. Auch diese wird in Wolperstwende erhöht – um 20 Prozent. Die Gemeindeverwaltung rechnet mit Mehrertrögen von 3600 Euro. Zahlte man bisher 72 Euro für den ersten Hund, sind es jetzt 87 Euro. Bei einem Kampfhund sind es bislang 480 Euro, ab dem neuen Jahr sind es dann 576 Euro. Entsprechend angepasst wurden auch die Steuern für die weiteren Hunde. Die Gemeinde Wolpertswende rangiert mit diesen Steuersätzen kreisweit in etwa im Durchschnitt. (ric)