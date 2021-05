Windpark in Oberschwaben: Lösung für Röschenwald ist in Sicht

Selten sind in Tuttlingen so viele Wohnungen neu auf den Markt gekommen, wie in jüngster Zeit. Mehrere Investoren bauen an verschiedenen Stellen der Stadt, die Vermarktung läuft bereits oder steht kurz bevor. Noch scheint die Nachfrage nach neuem Wohnraum in Tuttlingen groß zu sein – auch, weil sich Kapitalanleger Eigentum zulegen.

Seit Freitag ist im großen Neubau-Komplex am Aesculap-Kreisel die Vermarktung angelaufen. Insgesamt 70 Wohnungen auf vier Etagen sind es, die die Schoofs Immobilien GmbH mit Sitz in Frankfurt, unter dem ...