Wettbewerb im Handwerk: Zwei der Landessieger haben in Wolpertswende gelernt

Sie haben gezeigt, dass sie ihr Handwerk verstehen: Vier Gesellinnen und Gesellen aus dem Kreis Ravensburg wurden als Landessieger im Wettbewerb „Profis leisten was“ ausgezeichnet. Sie und 14 weitere Gewinner aus dem Gebiet der Handwerkskammer Ulm dürfen sich im November auf Bundesebene messen.

Gleich zwei der vier Landessieger aus dem Kreis haben in Wolpertswende gelernt.

Hunderte Bewerber

Die Landessieger aus dem Kreis Ravensburg heißen:

· Noel-Eric Gierich, Bodenleger, ausgebildet in Wolpertswende

· Philip Flach, Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker, ausgebildet in Wolpertswende

· Silas Hildebrand, Stuckateur, ausgebildet in Berg

· Jessica Schneider, Fotografin, ausgebildet in Bad Waldsee

Die vier Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker haben sich unter hunderten Bewerbern durchgesetzt. Sie haben zunächst auf Kammerebene gewonnen und wurden nun zu den Landessiegern in ihren jeweiligen Gewerken gekürt.

Im November stehen die Bundeswettbewerbe an, an denen sie als Landessieger teilnehmen dürfen. Der Leistungswettbewerb wird bereits seit 1951 veranstaltet. Dabei treten frisch ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker unter 27 Jahren gegeneinander an.

Im September startete das neue Ausbildungsjahr. Mehr als 2500 junge Menschen haben in den Betrieben zwischen Ostalb und Bodensee eine Lehre begonnen.