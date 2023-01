Weltmusik-Balkan-Klezmer in der Alten Kirche Mochenwangen

Mit seinem aktuellen Programm „Schräge Zeiten“ gastiert das Ensemble Vinorosso in einer Quintett-Formation am Mittwoch, 4. Januar, um 19.30 Uhr in Mochenwangen. Ein Programm voller Gegensätze und Überraschungen, schreibt der Veranstalter, bei dem osteuropäische Rhythmen mit Klezmer und Tango zusammengebracht werden. Das Ensemble ist seit seiner Gründung 2004 an der Hochschule für Musik in Detmold im In- und Ausland bekannt. Sein künstlerischer Leiter Florian Stubenvoll lebte einige Jahre in Altshausen und war später Soloklarinettist in namhaften Orchestern. Doch neben der klassischen Musik wollte er mehr. Der Veranstalter beschreibt das so: „Eigene Kompositionen und ein eigenes Ensemble, mit dem er ausgetretene Pfade verlassen und Weltmusik in exzellenter Qualität auf die Bühne bringen konnte.“

Karten gibt es im Vorverkauf online unter www.alte-kirche-mochenwangen.de (Erwachsene: 18 Euro) oder an der Abendkasse (Erwachsene: 20 Euro). Für Schüler und Studenten gibt es die Karten für elf Euro.