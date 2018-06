Mehrmals hat ein Unbekannter zwischen Montagabend gegen 18 Uhr bis Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr versucht, in eine Apotheke in der Kirchstraße in Mochenwangen einzubrechen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem es dem Täter offensichtlich misslungen war, die Hauseingangstür aufzuhebeln und die doppelt verglaste Scheibe einzuschlagen, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete.