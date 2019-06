Verein verkauft Sandeimer für neue Volleyballfelder

Traditionell richtete der SV Wolpertswende (Abteilung Volleyball) beim Dorffest sein Beachvolleyballturnier aus. Unter dem Motto „Two is a half team“ gingen 16 Zweierteams an den Start. Die Teilnehmer kamen aus den eigenen Reihen sowie Freizeitspieler aus Ravensburg, Bavendorf und Vogt. Auch Teams aus der Schweiz (Kreuzlingen) sowie ein ukrainisch/französisches Team waren dabei. Ganz im Zeichen des Beachvolleyballs stand auch die Spendenaktion „Kauf dir einen Eimer Sand und werde Teil unseres Projekts“. Denn der Verein will für 25 000 Euro zwei weitere Beachvolleyballfelder am Sportpark Wolpertswende realisieren.

Beim Wettbewerb „Two is a half team“ wurden jeweils zwei Zweierteams zusammengelost – so wurde Runde für Runde mit neuen Spielpartnern gespielt, teilt der SV Wolpertswende mit. Von insgesamt sieben Spielen hatten laut Vereinsbericht am Ende fünf Teams fünf Siege auf ihrem Konto. Letztendlich konnte sich das Team „MW Connection“ bestehend aus Markus Walcher und Melanie Wöllhaf durch ein besseres Ballverhältnis durchsetzen und ging als Sieger vom Beachvolleyballfeld.

Ein weiterer Höhepunkt am Dorffest war nach Angaben des SV Wolpertswende der neue Beachvolleyball-„Lumpencup“, bei dem alle Vereine aus Wolpertswende und Mochenwangen angesprochen waren. Am Ende standen sich die ungeschlagenen aktiven Fußballer des SV Wolpertswende und der Tischtennisverein Tischtennisverein Wolpertswende-Mochenwangen gegenüber. Am Ende gingen die Fußballer als Sieger vom Beachvolleyballplatz und erhielten laut Vereinsbericht einen großen Wanderpokal.

Mehr als 200 Eimer Sand verkauft

Ganz im Zeichen des Beachvolleyballs stand auch die Spendenaktion der Volleyballabteilung „Kauf dir einen Eimer Sand und werde Teil unseres Projekts“. Geplant sind nach Angaben des SV Wolpertswende zwei weitere Beachvolleyballfelder am Sportpark Wolpertswende“. Die Gesamtkosten liegen laut Verein bei rund 25 000 Euro. „Am Dorffest wurden für fünf Euro pro Eimer bereits über 200 Sandeimer an Privatpersonen verkauft“, schreibt der Verein in seinem Bericht. Zu jedem verkauften Eimer würden Sponsoren aus Wolpertswende und umliegenden Gemeinden 27,50 Euro oben drauf legen.