Unterhaltende Weisen in der Alten Kirche

„Gestrichen voll“ haben die Aktiven des Ponticelli-Ensembles aus Aulendorf ihr Konzertprogramm für das Jahr 2019 getauft. Dieses hatten sie in langjährig bewährter Weise in der Alten Kirche beim Neujahrskonzert am Samstagabend vor Dreikönig erstmalig erklingen lassen.

Es war eine einzigartige Symbiose, die sechsköpfige Band aus Streichern (Violinen, Bratschen, Cello, Kontrabass), Schlagwerk und Klavier und der Mochenwangener Kulturtempel mit seiner speziellen Akustik. Scheinbar mühelos, aber mit vollem Engagement ließen die Musikanten Klänge vieler Musikrichtungen und Zeitalter ertönen, und das Publikum ging begeistert mit.

Trotz winterlich widriger Straßen- und Verkehrsverhältnisse hatte sich eine sehr große Zuhörerschar eingefunden, viele treue Fans und so mancher Newcomer aus Nah und Fern waren gekommen, sodass die Alte Kirche „gestrichen voll“ war, und man sich wie in einer großen Familie fühlte. Dazu trugen auch die humorvollen und geistreichen Ansagen der Musikstücke bei, die durch die Musikanten selbst vorgetragen wurden.

Nach dem ausgiebigen, wohl verdienten Schlussbeifall am Programmende bedankte sich Wolfram Boog im Namen des Kulturvereins Alte Kirche bei den Akteuren für ihr treues musikalisches Engagement mit einem Sekt-Präsent und bei den Zuhörern für ihren Konzertbesuch. Man hätte noch viel länger zuhören können, aber nach einer Zugabe verabschiedete sich das Ponticelli-Ensemble gesanglich mit dem Lied „Ade nun zur guten Nacht“ verabschiedet und vertröstete mit „im Winter, da schneit’s den Schnee, da komm ich wieder“ auf ihr nächstjähriges Neujahrskonzert.

An anderen Orten wird das Ponticelli-Ensemble im Laufe des Jahres mit diesem Programm durchaus noch mehrmals zu hören sein. Gestrichen voll mit guten Eindrücken konnte man beschwingt den Heimweg antreten.