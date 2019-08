Ein unbekannter Autofahrer ist am Montag zwischen 10 und 11.15 Uhr gegen einen in der Straße „Kirchplatz“ in Wolpertswende geparkten VW gestoßen. Der Unfallverursacher streifte das Auto laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.