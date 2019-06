Laut Polizeibericht hat vermutlich ein Fahrradfahrer am Sonntag zwischen 12.30 und 17 Uhr die Fahrertür eines in der Lortzingstraße in Wolpertswende am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes-Benz beschädigt. Aufgrund der Höhe der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass diese mit einem Fahrradlenker verursacht wurden.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, in Verbindung zu setzen.