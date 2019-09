Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Gröberstraße in Wolpertswende ist am Montag zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr ein weißer Toyota Avensis mit Ravensburger Kennzeichen vermutlich beim Ausparken angefahren worden. Wer Angaben zum unbekannten Unfallverursacher machen kann, sollte sich laut Mitteilung des Polizeirevieres Weringarten unter der 0751/8036666 melden. Der Schden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

