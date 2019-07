Tierische Premieren in Wolpertswende und Vorsee

In Wolpertswende und Vorsee sind zum ersten Mal junge Störche beringt worden. Dies übernahm Ute Reinhard, Weißstorchbeauftragte des Regierungspräsidiums.

Bereits im März dieses Jahres kam ein Hilferuf von Mathilde Schlotter aus Wolpertswende: „Was soll ich machen, bei mir im Garten fangen Störche an, ein Nest auf dem Strommast zu bauen.“ Schlotter ist Jahrgang 1926 und erzählte am Tag der Beringung bestens gelaunt: „Noch nie in meinem langen Leben hatten wir Störche in meinem Dorf. Zuckerbrocken haben wir auf Fenstersimse gelegt, um die stolzen Vögel anzulocken. Es hat nie etwas genützt!“

Der Entdeckung dieses Platzes auf dem Strommast in Schlotters Garten war ein tagelanger heftiger Kampf um das Nest in Vorsee vorausgegangen. Erfolglos endete der Versuch, die dortigen Störche zu vertreiben. Doch schon bald hatte das fleißige Storchenpaar am Ortsausgang von Wolpertswende in Richtung Vorsee ein stattliches Nest gebaut. Am 26. Juni konnte Ute Reinhard zwei Jungstörche beringen. Die Feuerwehr Aulendorf hatte ihr Fahrzeug mit der großen Drehleiter auf der Straße in Stellung gebracht. Im Korb ging es hoch zum Nest.

Die junge Storchenmutter ergriff sofort die Flucht, Vater Storch war bereits zur Futtersuche verschwunden. Die beiden Jungen stellten sich tot. Kotballen groß wie Tennisbälle lagen im Nest verstreut. Äste und Zweige waren weiß getüncht – die Vögel haben aber kaum Geruchssinn. Reinhard entdeckte ein völlig intaktes Ei unter den Jungstörchen, das nicht ausgebrütet worden war. Um Panik zu vermeiden, bedeckte sie die „Langschnäbel“ mit einem Tuch. So konnte sie problemlos die Ringe an den Beinen befestigen und das Gewicht mittels einer Federwage feststellen. Ein Blick in die Schnäbel – alles in Ordnung. „Die haben bei der Hitze kaum Regenwürmer gefuttert, sonst wären die Schnäbel weit schmutziger“, erklärte Reinhard.

Sofort ging es mit dem Feuerwehrfahrzeug weiter zur nächsten Station. Am 24. März dieses Jahres war Storchenhochzeit in Vorsee. Jetzt sitzen drei kraftstrotzende Jungstörche im Nest und beginnen schon die Flügel für die ersten Flugversuche zu trainieren. 2,5 bis 3 Kilogramm bringen die „Kleinen“ bereits auf die Waage. Auch in diesem Nest war alles gesund und in Ordnung. Das Elternpaar in Wolpertswende ist unberingt, auch von den Vorseern hat nur einer der beiden Altvögel eine Markierung. Reinhard: „Wir beringen 1500 Störche in diesem Jahr, mehr schaffen wir nicht! Jetzt geht es gleich weiter nach Ebersbach. Dort wartet schon ein anderes Feuerwehrfahrzeug.“