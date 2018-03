Theatergruppe präsentiert „Die (un)heimlichen Dickmacher“

„Osterzeit ist Theaterzeit“ – unter diesem Motto führt die Theatergruppe des Fanfarenzugs Wolpertswende laut einer Ankündigung wieder ein Theaterstück auf. Erneut wird der Saal im Dachgeschoß der Panoramahalle in Wolpertswende der Schauplatz einer turbulenten Komödie sein.

In der Komödie in drei Akten von Bernd Kietzke „Die (un)heimlichen Dickmacher“ geht es um Norbert Schmidt (Thomas Malmer) und Karl Becker (Jochen Brauchle), die ihre Gattinnen Elke Schmidt (Gertrud Aicher) und Margit Becker (Michaela Scheerer) lieber etwas „griffiger“ mögen. Vor allem auch weil sie zu recht befürchten, dass aufgrund der Abnehmbemühungen ihrer Frauen auch für sie gesündere Nahrung gibt. Also sabotieren die beiden jegliche Aktivitäten der Ehefrauen und kehren alles ins Gegenteil um. Zentrum der Angriffe ist das örtliche Fitness-Studio. Dass der scheinbar charmante Inhaber Mike Martin (Thomas Müller) jetzt das Gegenteil bewirken soll, sieht er erst ein, nachdem er sehr deutlich bemerkt, dass er erpressbar ist. Es entwickelt sich ein Sturm von Erpressung, Nötigung und Fälschung, der alle Beteiligten mit sich reißt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dass dabei gut gehütete Geheimnisse aufgedeckt werden, darauf kann keine Rücksicht genommen werden.

Auch in diesem Jahr sei es laut der Pressemitteilung des Fanfarenzugs Wolpertswende, aus dem die Theatergruppe entstanden ist, wieder erfreulich gewesen, wie sich neue junge Leute über viele Wochen der Proben und der Aufführungen für ihren Verein, zusammen mit den etablierten Theaterspielern, engagiert hätten.