Theatergruppe des Fanfarenzugs spielt Komödie

Die Theatergruppe des Fanfarenzugs „Kakadu“ Wolpertswende führt in diesem Jahr zum 38. Mal ein Theaterstück auf.

Im Saal im Dachgeschoss der Panoramahalle in Wolpertswende wird die Komödie „Der Enkeltrickbetrug“ gespielt, heißt es in einer Pressemitteilung.Zum Inhalt: Peter (Thomas Müller) ist ein Muttersöhnchen und zu feige, seiner Mutter zu gestehen, dass er längst eine uneheliche Tochter hat. Diese ist inzwischen erwachsen und will ihren Vater kennenlernen. Statt mit der Wahrheit herauszurücken, erfindet Peter lieber die Geschichte, dass Trickbetrüger in der Region ihr Unwesen treiben, die sich bei älteren Menschen als Enkel ausgeben um an ihr Erspartes zu kommen. Die alarmierte Oma Mathilde (Ramona Frank) und ihre Nachbarin Roswitha (Gertrud Aicher) stellen den Betrügern daraufhin eine „raffinierte“ Falle. In die tappen dann aber die Falschen. Denn, neben der echten Enkelin Laura (Annika Hämmerle) hat sich Gasthauskritikerin Hildegard Herrmann (Nicole Olicher) angekündigt.

Sohn Peter erwartet eine gewisse „Chantal“ (Ute Spieß-Kaplan), die er über eine Partnerbörse kennengelernt hat und Oma Mathilde hat eine Anzeige aufgegeben, auf die sich Hermann Müller (Tobias Powalla) meldet. Die Situation im Gasthaus zu „Oma’s Küche“ wird also schnell unübersichtlich. Die Theater-Aufführungen finden am Ostersonntag, 21. April, Ostermontag, 22. April, Mittwoch, 24. April, Freitag, 26. April, Samstag, 27. April, Sonntag, 28. April, Dienstag, 30. April, Freitag, 3. Mai, und Samstag, 4. Mai. Alle Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr. Karten können von Montag bis Freitag in der Zeit von 17 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 07502 / 3438 reserviert werden. Weitere Informationen gibt es unter www.fz-kakadu.de