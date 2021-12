Tesla-Fahrer ist in der Weingartener Straße von Wolpertswende zu schnell unterwegs

Mutmaßlich mit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ist am Mittwoch gegen 12 Uhr ein 34-jähriger Tesla-Fahrer unterwegs gewesen, als er in der Weingartener Straße von Wolpertswende ins Schleudern geriet und mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 76-Jährigen zusammenstieß. Verletzt wurde laut Polizeibericht glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro beziffert. Den 34-Jährigen erwartet nun ein gehöriges Bußgeld, so die Polizei.