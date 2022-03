Tennisspieler starten die Saison in Mochenwangen

Meldeschluss für die Onlinemeldungen unter www.mybigpoint.tennis.de ist am Montag, 18. April. Nähere Informationen zum Tennisturnier in Mochenwangen gibt es unter www.tc-mochenwangen.de oder direkt beim Turnierorganisator Uwe Kärcher (Telefon 07502/921805).

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause gibt es in diesem Jahr wieder das Saisoneröffnungsturnier auf der Tennisanlage des TC Mochenwangen. Die 35. Auflage des Traditionsturniers findet vom 22. bis 24. April statt – die Anmeldezeit hat begonnen.

Seit mehr als 30 Jahren ist das Turnier in Mochenwangen fester Bestandteil im Turnierkalender der Tennisspieler in der Region. Gespielt wird in den Wettbewerben Damen, Herren A, Herren B sowie Herren 40, Herren 50 und Herren 60.

Ab sofort können sich die Tennisspieler für diesen Formtest auf Sand anmelden – für die Zulassung ist laut Mitteilung in diesem Jahr nicht die Leistungsklasse ausschlaggebend, sondern die Reihenfolge der Anmeldung. Neben Punkten für die Leistungsklassenwertung gibt es wieder Geld- und Sachpreise zu gewinnen.