TC Mochenwangen steigt in die Verbandsliga auf

Nach einem spannenden Fernduell mit dem TC Meckenbeuren-Kehlen haben sich die Tennisspieler des TC Mochenwangen mit knappem Vorsprung die Meisterschaft in der Bezirksoberliga gesichert. Mochenwangen steigt damit erstmals in der mehr als 40-jährigen Vereinsgeschichte in die Verbandsliga auf.

Vor dem letzten Heimspiel lag der TC Mochenwangen aufgrund des um einen Punkt besseren Matchverhältnisses auf Platz eins. Gegen den TC Bad Schussenried II brauchte der TCM einen deutlichen Sieg. Die Konkurrenten aus Meckenbeuren-Kehlen gewannen ihr letztes Spiel kampflos mit 9:0, da der TK Ulm nicht antrat. Die Mochenwangener Spieler um Mannschaftsführer Fabian Deutelmoser gewannen alle Einzel in zwei Sätzen. Nachdem auch zwei der drei Doppel an den TCM gingen, durfte der Aufstieg bejubelt werden.

Dabei sah es zu Saisonbeginn Ende Juni nicht nach diesem Erfolg aus. Gegen den TC Meckenbeuren-Kehlen verlor Mochenwangen mit 4:5. Doch dann steigerte sich die Mannschaft und gewann gegen Isny, Leutkirch, TK Ulm, SSV Ulm, Friedrichshafen II und Bad Schussenried II. Meckenbeuren-Kehlen patzte gegen Bad Schussenried.