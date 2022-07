SV Bergatreute sichert sich äußerst knapp den Gruppensieg

Das Vorbereitungsturnier beim SV Wolpertswende hat am Montag begonnen. Die Gruppe A gewann der SV Bergatreute hauchdünn. Hätte der SVB das dritte Gruppenspiel nur mit 1:0 gewonnen, hätte es ein Elfmeterschießen um den Gruppensieg geben müssen.

Schussenpokal, Gruppe A: SV Bergatreute – SV Fronhofen 0:1 (0:1). – Tor: Fabian Pfeiffer (15.); SV Fronhofen – SC Blönried/Ebersbach 0:1 (0:0). – Tor: Dominik Halder (44.), SC Blönried/Ebersbach – SV Bergatreute 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 Manuel Küble (15.), 0:2 Simon Kloos (37., Foulelfmeter).

Am Dienstag ist die Gruppe B an der Reihe, hier spielen der SV Mochenwangen, der SV Reute und der SV Weißenau. In Gruppe C spielen am Mittwoch die FG 2010 WRZ, der FV Molpertshaus und die SG Aulendorf. In Gruppe D treten der SV Haisterkirch, die SG Baienfurt und der SV Horgenzell an. Der Gastgeber SV Wolpertswende trifft am Freitag in Gruppe E auf den SV Blitzenreute und den TSB Ravensburg