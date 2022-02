Storchenhochzeit in Vorsee

Jetzt sind auch die Störche in Vorsee zurück. Sie haben ihren inzwischen gewaltig angewachsenen Horst wiedergefunden. Der thront in schwindelnder Höhe auf dem Strommast in der Ortsmitte. Schon seit Anfang Februar kommen die Storchenpaare zurück und besetzen nach und nach ihre Horste in Mochenwangen, Wolpertswende, Blitzenreute und Umgebung. Wo mögen die wohl überwintert haben? In Afrika, Spanien oder womöglich nur in Salem am Bodensee? Das bleibt ihr Geheimnis. Egal wie lange ihre Reise war, kaum angekommen feiern die Störche am Vorsee auch schon Hochzeit. Das ist wohl ziemlich anstrengend und so trifft man die Vögel schon bald auf der nahen Riedwiese auf der Suche nach einem Nachmittagsvesper.