Sommerkonzert der Mädchenkantorei & Chorknaben

Am Samstag, 9. Juli feierten die Sängerinnen und Sänger der Mädchenkantorei & Chorknaben Wolpertswende-Mochenwangen in der Alten Kirche in Mochenwangen zusammen mit ihren Familien und Freunden ein fröhliches Sommerfest.

Die Jüngsten der Nachwuchschöre nahmen unter der Leitung von Kuni Schmid ihr Publikum mit auf eine sommerliche Reise über Stock und Stein, bis in exotische Länder und steckten mit ihrer Freude auf der Bühne alle an. Die Kinder begleiteten ihre Lieder mit Rhythmusinstrumenten und Tänzen. Dass Kuni Schmid Großartiges in der musikalischen Früherziehung leistet, zeigte sich am Eifer der Sängerinnen und Sänger, an deren Rhythmusgefühl und der Vielfalt der musikalischen Beiträge. „Singen macht Freude und Bewegung gehört bei Kindern einfach dazu“, meinte die erfahrene Chorleiterin.

Der Hauptchor unter der Leitung Hans Georg Hinderbergers schenkte den Gästen anschließend mit dem ersten Stück aus dem Musical „König der Löwen“ einen kleinen, aber feinen Ohrenschmaus: Die Sängerinnen und Sänger trugen mehrstimmig „Hakuna Matata“ vor, ein Stück voller Schwung und Leichtigkeit. Mit dem nächsten Popsong „You Raise Me Up“ setzten sie einen ganz neuen Akzent und sorgten bei manchem für Gänsehaut-Feeling. Mit Liedern aus dem französischen Film „Monsieur Matthieu und seine Kinder“ präsentierte der Hauptchor das Filmthema durch gesangliche Präzision und emotionale Ausstrahlung der Lieder: die Magie der Musik, die Gemeinschaft beim Singen und das Weitergeben dieser Freude.

Nach einer kleinen Pause führte die Junge Kantorei unter der Leitung Kuni Schmids das Musical „Aglaia“ auf. Darin ging es um eine traurige Prinzessin, die durch Musik aufgeheitert werden soll. Ein meisterhafter Sangesstreit um die Gunst der schönen Prinzessin mit Liedern und Melodien von Rap über Soul bis zum Pop wurde schließlich von einem fahrenden Sänger für sich entschieden. Mit witzigen Pointen, kreativen Kostümen und ganz viel Freude am Bühnenspiel und der abwechslungsreichen Musik sorgten die Akteure der Jungen Kantorei für beste Unterhaltung und wurden mit reichlich Applaus für ihre Leistung belohnt.

Am Schluss überraschte Eva Pfleghaar vom Förderverein Groß und Klein: Draußen wartete ein Eiswagen und nach der wundervollen Musik an einem sonnigen Sommernachmittag war ein leckeres Eis genau der richtige Abschluss – molto bene, wonderful, très bien!