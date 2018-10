Singer-Songwriterin Omnitah gibt Jubiläumskonzert

Die Singer-Songwriterin und Produzentin Omnitah aus Fronreute feiert ihr 20-jähriges Künstlerjubiläum am Samstag 13. Oktober, mit einem Konzert ab 19.30 Uhr in der Alten Kirche Mochenwangen.

Die charismatische Schwedin brachte laut Pressemitteilung in dieser Zeit neun Soloalben heraus, komponierte rund 300 Titel, gab mehr als 700 Konzerte in Deutschland, den Beneluxländern, Österreich und der Schweiz, arrangierte Musik für viele andere Künstler und sang in namhaften Produktionen. Sie managt ihre Tourneen selbst, hat eine vier Oktaven Stimme, spielt Geige und Klavier, die sie auch jeweils am Mozarteum in Salzburg studierte und spricht fließend vier Sprachen. Das neunte Album „Seelenstaub“ ist die aktuelle CD von Omnitah und präsentiert ein buntes Kaleidoskop aus Pop-, Rock-, Jazz und Souleinflüssen, die sie laut Mitteilung in einer ebenso bezaubernden wie geradlinigen musikalischen Melange serviert.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Apotheke Mochenwangen und bei Lebensmittel Brauchle Wolpertswende. Sie kosten zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Kartenreservierungen sind möglich per E-Mail an unter musik@alte-kirche-mochenwangen.de