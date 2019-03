Er rockte mit seiner Gitarre schon in den 70er-Jahren. Jetzt ist Siggi Schwarz erneut in der Alten Kirche Mochenwangen zu Gast. Am Samstag, 30. März, spielt er dort ab 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Karten zu 18 Euro (Vorverkauf) und 20 Euro (Abendkasse) sind erhältlich bei Lebensmittel Brauchle Wolpertswende, Schussenapotheke Mochenwangen und beim Musikhaus Lange Ravensburg. Kartenreservierungen unter Telefon 07502 / 7211 und per E-Mail an karten@alte-kirche-mochenwangen.de. Reservierte und nicht vorab abgeholte Karten werden an der Abendkasse zum AK-Preis bereitgehalten. Foto: Kalle Linkert