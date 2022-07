Schussenpokalturnier 2022 in Wolpertswende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 11. bis 17. Juli fand das Großereignis „44. Schussenpokal“ am Sportpark „Hermann Gropper“ in Wolpertswende statt. Es war im sportlichen Sinn und vom Wetter her eine absolut heiße Woche! Ausrichter waren Schiedsrichtergruppe Ravensburg mit SR-Obmann TONI PFUHL und der SV Wolpertswende.

Die Zuschauer hatten gute Gruppenspiele gesehen. Oberligist FV Ravensburg gewann im Einlagespiel mit 2:0 gegen den Verbandsligist TSV Berg. Die Oberland-Soccers besiegten im Elfmeterschießen die „Old-Stars“ Wolpertswende. Am Samstagabend großes Hallo als Bürgermeister Daniel Steiner mit Roland Haug den Fassanstich ankündigten. Freibier für alle, gestiftet von FARNY.

In zum Teil hitzigen Halbfinalspielen am Sonntag siegte der SV Mochenwangen 4:0 gegen die SG Aulendorf. Die SG Baienfurt behielt mit 3:0 die Oberhand über die neu gegründete SG Fronhofen-Fleischwangen. Den 3. Platz eroberte sich die SG Aulendorf im Elfmeterduell gegen die SG Fronhofen/Fleischwangen.

Die FuPa-Topelf 2022 fordert den SC Pfullendorf. Zwar ging Pfullendorf in Führung, aber Daniel Litz konnte ausgleichen und der FUPA-Elf gelang sogar ein überraschender 2:1-Sieg! FuPa verlieh in der Halbzeitpause die Torjägerkanone für die besten Torjäger folgender Ligen. Natürlich ergatterte sich auch Andi Spieß vom SV Mochenwangen die begehrte Trophäe. Großes Finale am Sonntag um 17 Uhr. Der SV-Mochenwangen siegte 2:0 gegen die SG Baienfurt.

Zur Siegerehrung am Sportheim standen bereit: Landrat Harald Sievers, er hatte die neue Trophäe, einen riesigen Wanderpokal, mitgebracht. Bürgermeister Daniel Steiner, Schussenpokal-Koordinator Roland Haug sowie Toni Pfuhl, Vorstand des SVW und Obmann der Schiedsrichtergruppe Ravensburg. Alle Besucher gratulierten dem SV Mochenwangen, dem jetzt zehnmaligen Pokalsieger. Was für ein Bild, die jubelnden Spieler mit silbrig glänzendem Pokal in der Abendsonne.

Lob für die tolle Organisation kam von allen Seiten an die Schiedsrichtergruppe Ravensburg und den SV Wolpertswende. Die meist jungen Schiris hatten circa 30 Spiele ausgezeichnet geleitet. Roland Haug war erfreut, dass sich der Schussenpokal nach zwei Jahren Corona-Pause wieder so lebendig zurückgemeldet hat!