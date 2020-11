Schüler sammeln Eicheln für 70 000 Bäume

150 Ravensburger Schüler haben sich im Schenkenwald bei Mochenwangen fleißig gebückt, um mehr als 70 000 Eicheln, insgesamt 240 Kilogramm, für die Bäume der Zukunft aufzulesen. Das teilt die Forstverwaltung des Landes Baden-Württemberg mit. „Damit können wir über 70 000 junge Eichenpflanzen heranziehen, die wir für die Wiederbewaldung geschädigter Waldflächen in Oberschwaben dringend benötigen“, sagt Bernhard Dingler, Leiter des Forstbezirks Altdorfer Wald, laut Pressemitteilung.

Die Aussicht auf einen Obulus für die Klassenkasse von zwei Euro pro Kilogramm aufgelesener Eicheln war ein willkommener Antrieb. Auch der Wettkampfgedanke, sich mit der Leistung der Parallelklasse zu vergleichen, steigerte bei manchem die Motivation. „Ich finde es auch sehr toll, dass wir die 6c mit dem Gesamtgewicht der ganzen von uns gesammelten Eicheln getoppt haben“, wird Fine Walther, Schülerin der Klasse 6b, zitiert. Ausgestattet mit einer Material- und Methodensammlung in der sogenannten „Waldbox“ war Britta Rösch mit den Schülern im Schenkenwald aktiv. Sie ist Forstingenieurin und Waldpädagogin im Forstbezirk Altdorfer Wald. „Wir müssen lokal und global angepasste Verhaltensweisen entwickeln, die die Möglichkeiten der Ökosysteme nicht weiter überfordern. Wir wollen mit unserem Waldpädagogik-Angebot dazu einen Beitrag leisten“, erklärt die Försterin in der Pressemitteilung. „Der Schenkenwald ist für unsere Region eines der wichtigsten Waldgebiete zur Gewinnung von Eichensaatgut. In der Zukunft wird die Eiche eine noch wichtigere Rolle als bisher spielen. Sie kommt mit weniger Niederschlägen, längeren Trockenheitsphasen und Witterungsextremen besser zurecht als andere heimische Baumarten – also mit all dem, was der Klimawandel uns bringen wird“, erklärt Bernhard Dingler.