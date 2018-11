Schnelles Internet kommt in Vorsee nur langsam

Das schnelle Internet im ländlichen Raum – auch der kleine Wolpertswender Teilort Vorsee hat damit seine Probleme. Etwa 30 Prozent der Haushalte bekommen es nicht, obwohl ein Glasfaserkabel von Wolpertswende verlegt wurde. In Sachen Grunderwerb für den Ausbau der Bundesstraße 32 von der Abzweigung Vorsee bis Altshausen tut sich gar nichts. Weil den meisten Grundstückseigentümern die angebotenen Grundstückspreise zu gering sind, werden sie wohl vor Gericht gehen. Gut hingegen läuft’s mit der Sanierung der Dorfkapelle. Sie soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden.

Einmal im Jahr trifft sich die Vorseeer Martinsgemeinde, wie jetzt wieder im Gasthaus Hirsch. Die Anwältin Sylvia Fürst, Sprecherin des Ausschusses und damit des Orts, konnte dabei wie immer den Bürgermeister begrüßen, der einen ausführlichen Rechenschaftsbericht erstattete, auch wie immer. Die Einwohner-Statistik zeigt, dass Vorsee nur noch von 136 Menschen bewohnt ist, vier weniger als 2017. 117 sind katholisch, nur zwei evangelisch.

Was Vorsee betrifft, so konzentrierte sich Daniel Steiner vor allem auf die B 32 und das Thema schnelles Internet. Im nächsten Jahr soll der Streckenabschnitt der B 32 nach Altshausen fertiggestellt sein. Dank des Instruments der vorläufigen Besitzeinweisung wird gebaut. Doch von den 28 Grundstückseigentümern auf beiden Markungen hat sich nur etwa ein halbes Dutzend mit dem vom Regierungspräsidium festgesetzten Quadratmeter-Preisen (2,80 Euro für Wiesen, 3,60 Euro für Ackerland) einverstanden erklärt, teilte Ferdi Knamm, einer der Sprecher der Grundstückseigentümer, auf SZ-Anfrage mit. Die übrigen werden wohl gerichtlich gegen das RP vorgehen, was auch Bürgermeister Steiner so einschätzte. Sie haben auch beim Landtag eine Petition eingereicht. An der Abfahrt nach Vorsee soll eine Bushaltestelle eingerichtet werden – mit Beleuchtung, wie sie auch in der Unterführung vorgesehen ist.

Schnelles Internet: 30 Prozent der Haushalte sind angeschlossen

Das schnelle Internet in Vorsee funktioniert nach Einschätzung Steiners „einigermaßen“. Wie zu erfahren war, sind aber etwa 30 Prozent der Haushalte noch nicht angeschlossen. Das von Wolpertwende nach Vorsee verlegte Glasfaserkabel ende in Vorsee in einem Verteilerkasten der Telekom. Doch dabei sei nicht geprüft worden, wie viele Vorseeer da angeschlossen sind. Halt jene rund 30 Prozent nicht, die bis jetzt kein schnelles Internet haben. Die Gemeinde, so Steiner später in der Diskussion, habe die Daten der Telekom nicht vorgelegt bekommen. Der Bürgermeister kritisierte: „Wir haben in Deutschland keine klare Strategie für den Glasfaserausbau. Wir haben einen Flickenteppich aus Kupferrohren und Glasfaserleitungen“. Dabei habe die Gemeinde für den Glasfaserausbau „richtig Geld in die Hand genommen“. Man arbeite aber an einer Gesamtlösung für Vorsee.

Sylvia Fürst berichtete von den Bemühungen, die 32 Eigentümer der Molke, das Milchhäusle in Vorsee, zu bewegen, ihre Anteile der Martinsgemeinde (kostenlos) zu überlassen. „Der Erhalt der Molke liegt uns am Herzen. Sie ist unsere Dorfmitte“. Bei der Molke soll auch eine Bushaltestelle mit Schutzdach entstehen. Im Ausschuss der Martinsgemeinde spielen Frauen eine bedeutende Rolle. Schriftführerin Claudia Büg listete eine Fülle von Aktivitäten im vergangenen Jahr auf, vom Funkenfeuer übers Stegfest und dem Vorsee-Ausflug bis hin zur Krippenfeier im Käpelle, bei der Erwachsene für Kinder spielen. Und auch die Jugendsprecherin Rabea Eisele wusste einiges zu berichten. Revierförster Andre Kappler wartete wie üblich mit einem spannenden Dia-Vortrag über Flora und Fauna der Blitzenreuter Seenplatte auf, einem wahren Paradies für viele, oft seltene Vogelarten. So sei der Rohrammer erstmals wieder zu sehen und ganz neu seien Seeschwalben. Immer wieder werde er gefragt: Wann kommt der erste Wolf? Bis 2015 habe es im Ländle 16 sichere Hinweise auf Wölfe gegeben. Es existierten viele Falschmeldungen über die Tiere, zu deren Beute der Mensch nicht gehöre. Er jedenfalls würde sich vor ihnen nicht fürchten. Sehr erfreulich nannte es der Förster, dass im Altdorfer Wald das erste Wildkatzen-Pärchen gesichtet wurde.

Die Vorseeer Dominikus-Kapelle präsentiert sich zurzeit unter einer großen Plastik-Hülle, damit in ihr auch im Winter gearbeitet werden kann. Wie Sabine Hausmann, zweite Vorsitzende des katholischen Kirchengemeinderats, sagte, muss das Dachgeschoss, dessen Balken durch Nässe zum Teil stark beschädigt sind, saniert werden. Mitte des Jahres sollen die Arbeiten beendet sein. Die Kosten stehen mit rund 143 000 Euro zu Buche, Zuschüsse erwartet man von der bürgerlichen Gemeinde, vom Landkreis, vom sogenannten Heiligen-Verein und vom Landesdenkmalamt. Die Kunstwerke werden im Pfarrhaus zwischengelagert.

Fürst ehrte den langjährigen Kapellenpfleger Bruno Eisele, der nach 35 Jahren sein Amt niederlegt. Er bekam ein Stück vom alten Dachstuhl des Käpelle. Und auch Norbert Nägele, der seit 1993 das Vorsee-Ufer vom Buschwerk befreit, gab sein Ehrenamt auf.

Martinsgemeinde

Martinsgemeinden gibt es häufig in Oberschwaben. Martini, der Jahrestag des Heiligen Martinus (11. November) war ein wichtiger Tag im bäuerlichen Leben. Pachtverträge wurden erneuert oder beendet, Mägde und Knechte entlassen. Man zog Jahresbilanz. In Vorsee existiert die Martinsgemeinde seit weit mehr als 100 Jahren. Seit mehreren Jahren hat sie mit der Kindergärtnerin Sylvia Fürst erstmals eine weibliche Vorsitzende. Als Anwältin und Sprecherin des Ausschusses vertritt sie die Interessen des Orts gegenüber der Gemeinde Wolpertswende. Als Stellvertreter amtiert der Unternehmer Thorsten Hausmann. Seit 2016 ist die Martinsgemeinde ein Verein, seit kurzem vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.