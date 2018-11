Saitenensemble Salteris gibt Adventskonzert

Zu einem Konzert mit besinnlicher, filigraner und wohltuender Musik lädt das Saitenensemble Salteris am Samstag, 1. Dezember, um 19 Uhr in die Alte Kirche in Mochenwangen ein.

Mit Arrangements zur winterlichen Jahreszeit begleitet das Saitenquartett die Besucher auf dem Weg Richtung Weihnachten. Von Musik aus ganz Europa bis zum südamerikanischen Weihnachtslied – die Kombination von Hackbrett, Violine, Zither, Gitarre und Kontrabass ermöglicht vielseitiges und abwechslungsreiches Musizieren. Folgen Sie dem Klang der Saiten und lassen Sie sich verzaubern. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.