Rufus Temple Orchestra spielt Jazz in Mochenwangen

Das Rufus Temple Orchestra gastiert am Montag, 30. Dezember, um 20 Uhr in der Alten Kirche Mochenwangen. Das Berliner Sextett um den aus Wolperstwende stammenden Posaunisten Johannes Lauer widmet sich laut Pressemitteilung den schönsten Perlen des Hot Jazz und Ragtime der 1920er-Jahre und bringt sie mit originellen Arrangements und Herzblut an den Connaisseur mit Musikgeschmack von gestern. Im November 2017 hat das Rufus Temple Orchestra ein Studio-Album veröffentlicht und blickt zurück auf zahlreiche Konzerte in Clubs, auf Festivals und Swingdance-Events. Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, imDorfladen Brauchle Wolpertswende, in der Schussenapotheke Mochenwangen sowie an der Abendkasse für 18 Euro, ermäßigt 12 Euro. Online-Reservierungen sind möglich per E-Mail an karten@alte-kirche-mochenwangen.de Foto: Veranstalter