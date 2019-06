Rollerfahrer und Fußgänger bei Unfall verletzt

Zu einer folgenschweren Kollision zwischen einem Rollerfahrer und einem Fußgänger ist es am frühen Mittwochabend auf der Wolpertswender Straße in Mochenwangen gekommen. Wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung von Donnerstag schreibt, war ein 77-jähriger Fahrer eines Piaggio-Rollers auf der Wolpertswender Straße von Wolpertswende kommend in Richtung Mochenwangen unterwegs, als zur gleichen Zeit auf Höhe der Einmündung zur Hauptstraße ein 83-jähriger Fußgänger die Fahrbahn überquerte – ohne auf den Roller zu achten. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Kleinkraftrad und dem Fußgänger, wodurch beide Unfallbeteiligte zu Sturz kamen. Der 83-jährige Fußgänger wurde durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein örtliches Klinikum eingeliefert. Der 77-jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.