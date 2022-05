Rennradfahrerin kollidiert mit Auto

Beim Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Pkw hat sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr eine 56-jährige Rennradfahrerin schwer verletzt.

Die Frau war in Mochenwangen offenbar in Richtung Weingarten unterwegs und streifte die rechte Fahrzeugseite des VW, dessen Fahrer kurz zuvor von der Fabrikstraße nach links auf die Hauptstraße eingefahren war. In der Folge stürzte sie zu Boden und musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 0751/8035333 an den Verkehrsdienst Ravensburg zu wenden, der die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen hat.