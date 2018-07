Der neue Rektor geht schon wieder: Karsten Pechan, Rektor der Eugen-Bolz-Grund- und Hauptschule in Wolpertswende wird sein Amt aufgeben. Es sei Pechan nicht leicht gefallen, sagte Bürgermeister Daniel Steiner. Es liege nicht an den Rahmenbedingungen, zitierte der Bürgermeister den Rektor. Es sei der Wunsch Pechans, wieder als Lehrer zu arbeiten. Das zuständige Schulamt in Markdorf sei dabei, die Stelle wieder zu besetzen. Es werde geprüft, ob es die Möglichkeit einer Querversetzung gebe oder ob die Stelle ausgeschrieben werden müsse. (mst)