Mit Verletzungen am Arm und an der Schulter ist ein 32-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstag gegen 9 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 7966 vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann hatte laut Polizei den Radweg von Wolpertswende in Richtung Mochenwangen befahren und war aus nicht geklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung gestürzt.