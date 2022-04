Radfahrer ohne Helm schlägt mit dem Kopf auf

Schwere Kopfverletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz auf die Straße nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Mochenwangener Straße in Wolpertswende zugezogen.

Der 43-jährige Radfahrer, der nach Angaben der Polizei ohne Helm unterwegs war, wurde von einem Autofahrer übersehen, der aus einer Hofausfahrt auf die Straße fuhr. Durch die Kollision wurde der Radler auf die Straße geschleudert und kam mit dem Kopf auf. Er wurde wegen der Schwere seiner Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Der Schaden, der an den Fahrzeugen bei dem Unfall entstand, dürfte sich auf rund 3000 Euro belaufen.