Quarantäne: Nur zwei von drei Künstlern treten auf

Unter dem Motto „Vivat Opera, vivat Operette“ ist am vergangenen Sonntagabend in der Alten Kirche Mochenwangen Musik zur guten Unterhaltung angesagt gewesen. Statt drei Musiker traten allerdings nur zwei auf.

Nur zwei von drei Künstlern

Sopranistin Evelyn Schlude hatte sich in Venetien aufgehalten, weshalb sie per Hausarrest vorsichtshalber in Quarantäne geschickt worden war. Sopranistin Leila Trenkmann und Pianist Jürgen Jakob ließen sich davon aber nicht beirren – das Konzert war ja schon beworben worden – und beschlossen kurzerhand unter diesen Umständen dann eben nur zu zweit aufzutreten.

All die Menschen, die sich auf einen schönen Konzertabend eingestellt und gefreut hatten, ließen sich trotz der Ansteckungsgefahr-Warnungen ebenfalls nicht irre machen und kamen in großer Zahl in die Alte Kirche, und auch auf ihre Kosten. Trenkmann sang sicher und kraftvoll bekannte Arien quer durch die Welt der Opern und Operetten, am Piano gefühlvoll von Jürgen Jakob begleitet – zu Beginn noch gemeinsam auf dem Bühnenpodest, später auch von der Empore herunter.

Anspruchsvolle Klavier-Solobeiträge

Zusätzlich zum ursprünglichen Programm präsentierte Jürgen Jakob noch ein paar höchst anspruchsvolle Klavier-Solobeiträge. Den Beiden gelang es hervorragend, sich in die Herzen der Zuhörer zu singen und zu spielen – unschwer zu erkennen am großzügig gespendeten Beifall. Am Ende des Konzerts verabschiedeten sie sich dann stimmungsvoll mit dem „Abendsegen“ aus der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck.

Irgendwann, wenn die Coronavirus-Hype abgeklungen ist, wird es in der Alten Kirche wohl ein Revival dieses Konzerts geben. Dann in der vollen Dreierbesetzung.